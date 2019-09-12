СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-12T10:54:11+03:00

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Социальной защитой красноярцев займется краевое правительство. Иными словами, функции профильного управления городской администрации передадут в министерство социальной политики края. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по соцразвитию красноярского городского Совета.

Наталья Береговая, руководитель главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска, пояснила:

- 14 учреждений социальной защиты города перейдут в ведение министерства социальной защиты, районные управления будут преобразованы в одно учреждение. Все виды мер социальной поддержки будут сохранены. Однако полной информации о том, как будет выстроена структура, у нас нет: пока идет согласование.

Правда, некоторые депутаты засомневались: а надо ли это делать? Те, кто получает меры социальной поддержки, постоянно обращаются в администрацию своего района или в городскую администрацию со своими проблемами. А теперь им придется стучаться в двери краевых чиновников? Не получится ли, что на пути появятся дополнительные преграды?

Депутаты пришли к решению пригласить на ближайшее заседание руководство министерства социальной политики края. И уже сообща разобраться, каким образом будет проходить этот переход.

ИСТОЧНИК KP.RU