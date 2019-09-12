2019-09-12T12:21:12+03:00
Общество

Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения

Машины доставят в регион до конца 2019 года
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Железная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения ФОТО: КрасЖДЖелезная дорога в Красноярске получила электровозы нового поколения ФОТО: КрасЖД
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На Красноярскую железную дорогу поступят 88 электровозов нового поколения. Машины предназначены для грузовых перевозок. Планируется, что их доставят в край до конца 2019 года. К слову, 36 электровозов уже прибыли к месту назначения.

- Машины, которые уже задействовали в рабочем процессе, сейчас курсируют на станции «Иланская». Отметим, что в новых электровозах предусмотрены комфортные условия для работы машинистов. Например, в кабинах есть эргономичные кресла с механизмом защиты от вибраций, также встроены современные системы климат-контроля, - рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Дополним, что пополнение парка грузовых локомотивов проводят в рамках инвестиционной программы. К слову, первые 38 современных электровозов серии 3ЭС5К и 2ЭС5К поступили на Красноярскую магистраль в 2018 году. Планируется, что постепенно «Ермаки» полностью заменят локомотивы распространенной в Сибири серии «ВЛ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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