«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-12T11:48:15+03:00

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В Красноярском крае удалось задержать «черного» дровосека. Злоумышленник посягнул на природные богатства, не поинтересовавшись предварительно, где и сколько можно рубить. Такая опрометчивость могла дорого ему обойтись, но правонарушение вовремя пресекли. По предварительной информации, мужчина промышлял с мая по июнь 2019 года и успел нарубить деревьев на 195 тысяч рублей.

- В основном фигурант орудовал в Абанском районе. Выяснилось, что он совершил три незаконные рубки, уничтожив 12 деревьев, преимущественно сосны, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении 29-летнего подозреваемого уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». За этот проступок полагается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Пока идет расследование, сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU