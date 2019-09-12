«Черный» дровосек в Красноярском крае нарубил проблем на уголовное дело
В Красноярском крае удалось задержать «черного» дровосека. Злоумышленник посягнул на природные богатства, не поинтересовавшись предварительно, где и сколько можно рубить. Такая опрометчивость могла дорого ему обойтись, но правонарушение вовремя пресекли. По предварительной информации, мужчина промышлял с мая по июнь 2019 года и успел нарубить деревьев на 195 тысяч рублей.
- В основном фигурант орудовал в Абанском районе. Выяснилось, что он совершил три незаконные рубки, уничтожив 12 деревьев, преимущественно сосны, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.
В отношении 29-летнего подозреваемого уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». За этот проступок полагается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Пока идет расследование, сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU