СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-15T08:30:16+03:00

Садоводческим товариществам в Красноярском крае раздадут по 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В частности речь идет о садоводчествах в Железногорске

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В Железногорске 15 садоводческих товариществ получат по 100 тысяч рублей. Таков итог грантового конкурса. Полученные деньги победители смогут смело потратить на развитие. Об этом сообщили в администрации ЗАТО Железногорска.

Так, среди получателей грантов садоводческое товарищество №10, где собираются реконструировать линии электропередач и ликвидировать незаконные свалки. В садоводчествах №2, 3, 5, 12 и 27, а также «Поляна», «Солнечное» и «Локомотив» отремонтируют объектов электросетевого хозяйства.

Деньги на восстановительные работы на водопроводе планируют потратить садоводы из товариществ «Лиана» и «Монтажник», восстановить дороги хотят обитатели товариществ «Таежное» и №13/4. В товариществе № 22 намерены купить насос для скважин.

Напомним, до 1 ноября будут принимать документы от администраций муниципальных образований края на оформление господдержки садовых товариществ. Заявки нужно подавать в министерство сельского хозяйства и торговли края.

ИСТОЧНИК KP.RU