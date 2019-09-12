Бизнесменов в Красноярском крае просят рассказать об административной нагрузке

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-12T09:46:57+03:00

Чтобы высказать свое мнения, нужно всего лишь ответить на ряд вопросов в режиме онлайн

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В Красноярском крае проводят опрос среди предпринимателей. Тема – оценка административной нагрузки на бизнес. Владельцев собственного дела, просят ответить на ряд вопросов, ответы помогут изучить мнение бизнеса-сообщества в регионе.

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, к участию в опросе приглашают представителей бизнеса разных сфер и правовых форм. Убедительная просьба, пожалуйста, отвечайте на вопросы анкеты максимально полно и искренне. Обращаем внимание, что информацию собирают на условиях анонимности. Потом ее обобщат и предоставят для работы в прокуратуру края.

Чтобы высказать свое мнение, пожалуйста, перейдите по ссылке. В подразделе «Разъяснение законодательства» нужно скачать анкету и заполнить ее, отмечая нужные строки. Заполненную анкету нужно отправить на электронный адрес krprocnt@krasinter.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU