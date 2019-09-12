2019-09-12T09:19:45+03:00
Общество

В заповеднике Красноярского края обнаружили рысь с двумя котятами

Лесная красавица случайно попала в объектив фотоловушки
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
В заповеднике Красноярского края обнаружили рысь с двумя котятами ФОТО: Заповедник "Столбы"В заповеднике Красноярского края обнаружили рысь с двумя котятами ФОТО: Заповедник "Столбы"
Изменить размер текста:

В заповеднике «Столбы» в Красноярске обнаружили рысь с двумя котятами. Дикая кошка случайно попала в объектив фотоловушки. Специалисты предположили, что детенышам около четырех месяцев. Они очень активны, любят играть и бегают за матерью.

- Семейство вышло на прогулку, когда на улице было довольно тепло и солнечно. Надо понимать, что мать не отойдет далеко от логова, пока котят слишком маленькие. Когда подрастающему поколению будет по 9-10 месяцев, выводок распадется, - рассказали в заповеднике «Столбы».

Напомним, рысь – крупный хищник, обитает в горной тайге. При этом это животное любит вести скрытный образ жизни, поэтому изучать этот вид непросто. По данным 2018 года, в заповеднике «Столбы» обитает четыре рыси.

В заповеднике Красноярского края обнаружили рысь с двумя котятами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи в Красноярском крае заинтересовались конфликтом из-за прически школьника
Бизнесменов в Красноярском крае просят рассказать об административной нагрузке
Ирина Свечникова из Красноярска в очередной раз стала чемпионкой мира по полиатлону
Аграрии в Красноярском крае намолотили больше миллиона тонн зерна
Детсадовцы в Красноярске теперь играют на уличном органе
УФСИН России по республике Хакасия возглавил Андрей Мисюра
В Красноярском крае девушка не заметила, как отдала 300 тысяч рублей «липовой» гадалке
В Норильске водитель перевернувшейся маршрутки бросил пассажиров и сбежал
В Абакане на улицах Гагарина и Гоголя будет одностороннее движение
Проектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и Европы
В Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритон
Современные тимуровцы в Красноярске вырастили картофель для малоимущих
Мэрии Красноярска дали месяц на завершение капремонта в многоквартирных домах
Местами в Красноярском крае будет довольно ветрено
За просьбу разговаривать потише мужчина получил шесть ударов ножом