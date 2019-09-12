СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-12T09:19:45+03:00

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В заповеднике «Столбы» в Красноярске обнаружили рысь с двумя котятами. Дикая кошка случайно попала в объектив фотоловушки. Специалисты предположили, что детенышам около четырех месяцев. Они очень активны, любят играть и бегают за матерью.

- Семейство вышло на прогулку, когда на улице было довольно тепло и солнечно. Надо понимать, что мать не отойдет далеко от логова, пока котят слишком маленькие. Когда подрастающему поколению будет по 9-10 месяцев, выводок распадется, - рассказали в заповеднике «Столбы».

Напомним, рысь – крупный хищник, обитает в горной тайге. При этом это животное любит вести скрытный образ жизни, поэтому изучать этот вид непросто. По данным 2018 года, в заповеднике «Столбы» обитает четыре рыси.

В заповеднике Красноярского края обнаружили рысь с двумя котятами.

ИСТОЧНИК KP.RU