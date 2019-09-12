2019-09-12T08:49:18+03:00
Спорт

Ирина Свечникова из Красноярска в очередной раз стала чемпионкой мира по полиатлону

Спортсменка обошла 160 конкурентов и подтвердила свой титул
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Ирина Свечникова из Красноярска в очередной раз стала чемпионкой мира по полиатлону ФОТО: с сайта ИА «Запад 24»Ирина Свечникова из Красноярска в очередной раз стала чемпионкой мира по полиатлону ФОТО: с сайта ИА «Запад 24»
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Ирина Свечникова из Красноярска в очередной раз подтвердила свой титул чемпионки мира по полиатлону. Соревнования проходили в Рязанской области. Среди участников были представители России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Беларуси – всего 160 спортсменов. Об этом сообщили в информационном агентстве «Запад 24».

Отметим, что второе место на соревнованиях досталось представительница АЛВС Ирине Злобиной, а третье - Людмиле Егоровой из Краснодарского края. Отличилась еще одна спортсменка - Дарина Шакирова заняла первое место в возрастной категории 14-15 лет среди девушек.

Добавим также, что состязания проводили по нескольким дисциплинам. Девушки участвовали в пятиборье, в которое входили пулевая стрельба, плавание, спринт, бег на выносливость и метание. Было и два вида троеборья. В первое вошли пулевая стрельба, силовая гимнастика и гонка на лыжероллерах, а во второе - пулевая стрельба, силовая гимнастика и бег на выносливость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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