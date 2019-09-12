Аграрии в Красноярском крае намолотили больше миллиона тонн зерна
В Красноярском крае идет заготовка урожая. По данным на 12 сентября, аграрии собрали больше миллиона тонн зерна, что составляет 42,5 процента от запланированного объема. К слову, в 2018 году к этому времени было обработано только 37,8 процентов от плана.
Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, аграрии торопятся из-за неблагоприятных прогнозов. Уже несколько дней в большинстве зернопроизводящих районов края идут дожди, выпадает утренняя роса. Синоптики утверждают, что вскоре начнутся небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом.
Отметим, что в регионе также активно собирают картофель и овощи, заготавливают корма для животных, ведут зяблевую подготовку почвы под урожай будущего года. На сегодняшний день сельчане посеяли озимые на площади 21,5 тысяча гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU