Аграрии в Красноярском крае намолотили больше миллиона тонн зерна

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-12T08:24:41+03:00

Урожай в этом году собрали в площади в 390 тысяч гектаров

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В Красноярском крае идет заготовка урожая. По данным на 12 сентября, аграрии собрали больше миллиона тонн зерна, что составляет 42,5 процента от запланированного объема. К слову, в 2018 году к этому времени было обработано только 37,8 процентов от плана.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и торговли, аграрии торопятся из-за неблагоприятных прогнозов. Уже несколько дней в большинстве зернопроизводящих районов края идут дожди, выпадает утренняя роса. Синоптики утверждают, что вскоре начнутся небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

Отметим, что в регионе также активно собирают картофель и овощи, заготавливают корма для животных, ведут зяблевую подготовку почвы под урожай будущего года. На сегодняшний день сельчане посеяли озимые на площади 21,5 тысяча гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU