СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-12T07:48:15+03:00

Детсадовцы в Красноярске теперь играют на уличном органе Фото: пресс-служба администрации Красноярска

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Возле сада №72 в Красноярске появился полутораметровый уличный орган. Конструкция так назвали, потому что она очень похожа на музыкальный инструмент. Самодельная конструкция привлекает детей своим внешним видом и звучанием. Ребята с удовольствием разучивают ноты и простые песенки, в каком-то смысле постигая азы обучения музыке.

- Конструкция из восьми труб, каждая из них настроена на определённые ноты. Звуки музыкальный инструмент издает, когда дети начинают стучать по трубам палочками от ксилофона, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что авторами такой инсталляции стали музыкальные руководители Анна Василовская и Лиана Навасярдян. Для создания такого чудо-органа использовали большой лист ДВП, около 15 метров обыкновенной пластиковой трубы и краски. Авторы идеи смогли настроить свой инструмент так, чтобы трубы издавали звук определенных нот.

ИСТОЧНИК KP.RU