2019-09-12T07:18:37+03:00
Общество

УФСИН России по республике Хакасия возглавил Андрей Мисюра

Сотрудникам ведомства уже представили новое руководство
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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УФСИН России по республике Хакасия возглавил Андрей Мисюра ФОТО: УФСИН России по республике ХакасияУФСИН России по республике Хакасия возглавил Андрей Мисюра ФОТО: УФСИН России по республике Хакасия
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В УФСИН России по республике Хакасия новое руководство. Ведомство возглавил Андрей Мисюра, полковник внутренней службы. Приказ о его назначении 30 августа подписал директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, ранее Андрей Мисюра занимал должность первого заместителя начальника ведомства в республике. Он несет службу в уголовно-исполнительной системе с 1987 года. Нового главу ведомства уже представили сотрудникам.

Для справки. Андрей Владимирович Мисюра родился 11 февраля 1967 года в Красноярском крае. Он учился в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова, получил диплом в 2003 году. Начинал работать контролером СИЗО-2 УИТУ УВД Красноярского края. Потом по карьерной лестнице прошел путь от оперуполномоченного оперативно-режимного отдела ИТК-32 УИД УВД Красноярского крайисполкома до начальника тюрьмы ГУФСИН России по Красноярскому краю. С 2017 году работал в должности заместителя начальника УФСИН России по Республике Хакасия. Через год стал первым заместителем начальника этого же ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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