2019-09-12T06:46:18+03:00
Происшествия

В Красноярском крае девушка не заметила, как отдала 300 тысяч рублей «липовой» гадалке

За деньги аферистка обещала помочь разобраться в семейных отношениях
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае девушка не заметила, как отдала 300 тысяч рублей «липовой» гадалкеВ Красноярском крае девушка не заметила, как отдала 300 тысяч рублей «липовой» гадалкеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Шарыповском районе в поле зрения проворной гадалки попала 23-летняя местная жительница. Девушке очень хотелось разобраться в отношениях с мужем, поэтому она и нашла себе «помощницу» через интернет. Гадалка посмотрела на фото мужчины и сказала, что на нем порча.

- Затем женщина предложила провести сеансы, которые помогут восстановить отношения, девушка согласилась. Пострадавшая сама не заметила, как отдала аферистке 300 тысяч рублей, которые снимала со счета, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В какой-то момент гадалка исчезла из поля зрения девушки. Ситуацией заинтересовался муж обманутой девушки, который, в общем-то, и обратился в полицию. На данный момент полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже возбудили и расследуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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