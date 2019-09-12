В Абакане на улицах Гагарина и Гоголя будет одностороннее движение

СЕГОДНЯ 05:47 2019-09-12T05:47:39+03:00

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В Абакане с 1 октября собираются ввести на улицах Гоголя и Гагарина односторонне движение. Об этом сообщили в городской администрации. Новые правила будут распространяться на участки по улице Гагарина от улицы Мира до проезда Нефтяной и по улице Гоголя от проезда Нефтяной до улицы Мира. На такой шаг пошли, чтобы увеличить пропускную способность в сторону МПС и из МПС. Предполагается, что водители смогут двигаться по двум полосам.

Отметим также, что на улице Гагарина уже демонтировали три остановки и перенесли их на улицу Гоголя. Сейчас идут работы по установке дорожных знаков. Напомним, совсем недавно эти трассы привели в порядок. При этом дорогу на улице Гагарина отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а на улице Гоголя – за счёт средств города.

ИСТОЧНИК KP.RU