2019-09-12T05:56:15+03:00
Общество

Проектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и Европы

По предварительной информации, первую ветку подземки собираются построить к 2023 году
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Проектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и ЕвропыПроектировать метро в Красноярске помогут специалисты из Китая и ЕвропыФото: «7 канал Красноярск»
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В Красноярске подготовят новый проект метро. Прежние разработки оказались непригодны для реализации, и доработать их тоже будет сложно. Как выяснилось, в предложенной ранее концепции подземки есть ошибки. Об этом сообщили на портале «7 канал Красноярск».

Так, в проекте 90-х годов забыли предусмотреть выходы со станций. На эту особенность указал руководитель компании «ТИСИЗ», которая выиграла торги на доработку проекта метро. Стоимость контракта оценивают в 950 миллионов. Кроме того, на одну из шести станций вообще нет документов. По большому счету, подрядчику придется не скорректировать имеющийся проект, а разрабатывать новый.

Отметим, что в разработке проекта также будут участвовать специалисты из Китая и Европы. Предполагается, что у подземки будет девять станций. Движение в обе стороны не должно превышать 40 минут. Авторы идеи также нацелились на длинные трамваи с беспилотным вождением. К слову, проект будет готов к концу года, первую ветку собираются построить к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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