2019-09-12T04:47:30+03:00
Происшествия

В Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритон

По версии следствия, организовала производство запрещенного вещества жительница Саяногорска
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритонВ Хакасии в обычной квартире нашли настоящий наркопритонФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хакасии правоохранителям удалось обнаружить настоящий наркопритон в самой обычной квартире. Жилплощадь находится на четвертом этаже многоквартирника в Саяногорске. При осмотре помещения полицейские обнаружили посуду для приготовления наркотического средства, шприцы, блистеры от медпрепаратов и упаковки мака.

- По версии следствия организовала незаконное производство 35-летняя местная жительница. Она также не использовала некую растительную массу, которую пока изучают в лаборатории. К слову, нашла пакетик с этим веществом специально обученная собака. Животное привело правоохранителей к шкафу, где оно лежало, - рассказали в пресс-службе УМВД России по республике Хакасия.

В отношении женщины уже возбудили и расследуют уголовное дело, кстати, первое в ее жизни. Ее обвиняют в организации и содержание притонов. Наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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