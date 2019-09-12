Местами в Красноярском крае будет довольно ветрено

СЕГОДНЯ 03:16 2019-09-12T03:16:35+03:00

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В Красноярском крае сегодня, 12 сентября, юге Таймырского МР в отдельных районах ожидаются порывы северного ветра 20-25 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют ветреную погоду в Туруханском районе, где порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Аналогичная обстановка будет в Эвенкийском МР, а также в центральных и южных районах региона.

Отметим, что в краевой столице сегодня будет облачно. Также ожидается небольшой дождь. Согласно данным, предоставленным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», ветер в городе будет северо-западный 3-8 метров в секунду. Также будут порывы порывы ветра ночью до 13 метров в секунду, днем - до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, днем столбик термометра может достигать 6-8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU