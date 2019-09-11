2019-09-11T16:08:37+03:00
Происшествия

Угрожал убить. Напавшего на девушку-подростка мужчину вычислили через 17 лет

Свою вину он признал
Ася ЖУКОВА
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Напавшего на девушку-подростка мужчину вычислили через 17 лет.Напавшего на девушку-подростка мужчину вычислили через 17 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве мужчину, который напал на девушку-подростка, нашли через 17 лет. Об этом случае рассказали в СУ СК России по Республике.

Все случилось 10 апреля 2002 года около девяти часов вечера в одном из поселков Кызылского района. 21-летний парень заметил на улице незнакомую девушку (ей было тогда 15), начал преследовать.

- Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, - отмечают следователи. – Догнав, повалил на землю, пытался раздеть. Девушка активно сопротивлялась, толкала его, кричала, звала на помощь. Тогда он стал наносить удары кулаком в лицо и голову. Затем насильно привел к другому дому. Продолжая избивать, пытался совершить преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Но на крики к месту происшествия подошли местные жители. После этого обвиняемый скрылся.

Подозреваемого найти не удалось, следствие приостановили. Однако в управлении есть отдел, расследующий преступления прошлых лет. Здесь подняли материалы дела, снова допросили девушку, провели оперативно-розыскные мероприятия. И в итоге получили сведения: может быть причастен местный житель. К тому моменту он имел уже две судимости. Вызвали на допрос, и мужчина признал свою вину – все улики указывали на него.

За покушение на изнасилование несовершеннолетней и угрозу убийством он может получить серьезный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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