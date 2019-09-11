Льдинки с горошину. Сильнейший ливень с градом прошел в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-11T11:35:27+03:00

Сильнейший ливень с градом прошел в Красноярске. Фото: Ася ЖУКОВА

Стихия бушевала всего несколько минут

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Ливень с градом (размером с горошину) прошел в Красноярске. Всего за несколько секунд небо затянуло черными тучами, хлынул дождь.

- Просто стена воды! – пишут в соцсетях. – Все началось совершенно внезапно.

Град был размером с горошину.Фото: Ася ЖУКОВА

Буквально сразу же с неба посыпался град. Начал барабанить по подоконникам.

- Размером примерно с горошину, - сообщают жители Железнодорожного района. – Не успели оглянуться, как спортплощадка под окнами оказалась вся во льду.

Считанные минуты - и спортплощадка оказалась во льду.Фото: Ася ЖУКОВА

Напомним, об ухудшении погоды синоптики предупреждали красноярцев давно. По прогнозам, в городе заметно похолодает с 12-го сентября. К тому же ночью возможен дождь со снегом.

Кстати, за сутки до этого, 10 сентября, снегопад начался в Норильске. Кое-где на улицах сугробы до 25 сантиметров. Люди лепят снеговиков, снимают все на видео. Для легковых машин перекрыли дорогу в аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU