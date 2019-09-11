Льдинки с горошину. Сильнейший ливень с градом прошел в Красноярске
Ливень с градом (размером с горошину) прошел в Красноярске. Всего за несколько секунд небо затянуло черными тучами, хлынул дождь.
- Просто стена воды! – пишут в соцсетях. – Все началось совершенно внезапно.
Град был размером с горошину.Фото: Ася ЖУКОВА
Буквально сразу же с неба посыпался град. Начал барабанить по подоконникам.
- Размером примерно с горошину, - сообщают жители Железнодорожного района. – Не успели оглянуться, как спортплощадка под окнами оказалась вся во льду.
Считанные минуты - и спортплощадка оказалась во льду.Фото: Ася ЖУКОВА
Напомним, об ухудшении погоды синоптики предупреждали красноярцев давно. По прогнозам, в городе заметно похолодает с 12-го сентября. К тому же ночью возможен дождь со снегом.
Кстати, за сутки до этого, 10 сентября, снегопад начался в Норильске. Кое-где на улицах сугробы до 25 сантиметров. Люди лепят снеговиков, снимают все на видео. Для легковых машин перекрыли дорогу в аэропорт.
ИСТОЧНИК KP.RU