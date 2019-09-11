Женщина выпала из автобуса в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-11T11:18:48+03:00

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В Октябрьском районе Красноярска из автобуса выпала 59-летняя женщина. Как сообщает ТВК, ЧП произошло в среду, 11 сентября, около одиннадцати утра на улице Киренского.

По рассказам очевидцев, водитель автобуса №63, выруливая с остановки «Поликлиника», не сразу захлопнул двери. И женщина не удержалась, свалилась на дорогу, получила травмы. К пострадавшей вызвали «скорую», машина увезла в больницу.

Однако у представителей компании-перевозчика – своя версия случившегося. Согласно их данным, в момент происшествия, автобус еще не начал движение. Пассажирка выпала из стоящей маршрутки. А в «неотложку» позвонил сам водитель.

Как бы то ни было, все обстоятельства ЧП сейчас выясняют дорожные полицейские. Они беседуют с пассажирами, берут объяснения у водителя. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU