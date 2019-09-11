2019-09-11T10:41:52+03:00
Общество

От елки до пылесоса. Все имущество совладельца «Крепости» распродают с молотка

Цена вопроса от 100 до 300 тысяч рублей
Ася ЖУКОВА
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Все имущество совладельца «Крепости» распродают с молотка.Все имущество совладельца «Крепости» распродают с молотка.Фото: Александр СВОЕВСКИЙ
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В Красноярске уходит с молотка имущество совладельца ГК «Крепость». Его распродажу объявил арбитражный управляющий компании-банкрота, сообщает ТВК.

Практически все выставлено на торги: от пультов для ТВ и колонки – по 100 рублей до теплового шкафа, он тянет почти на 300 тысяч. Заявлено больше полусотни лотов: тут тебе и телевизоры, и холодильники, барные стойки и столешницы, одних диванов с десяток. Аукцион назначили на 16 октября, заявки принимают с 10 сентября.

Напомним, Евгений Кангун – руководитель нескольких компаний, входивших в ГК его брата Александра Кангуна, которая являлась дилером целого ряда марок автомобилей.

На бизнесмена завели уголовное дело, в полицию поступило больше 150 заявлений от клиентов компании, не получивших свои авто.

Обоих братьев суд признал банкротами. Имущество Александра Кангуна арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Между тем подозреваемый заявил: в случившемся виноват не он, а японские корпорации. И тем не менее записал видеоролик, в котором принес клиентам извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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