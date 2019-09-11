2019-09-11T09:42:05+03:00
Общество

Детсады Красноярска станут дешевле

Как получить скидку?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Детсады Красноярска станут дешевле.Детсады Красноярска станут дешевле.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Посещение частных детсадов Красноярска может обойтись дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления образования. Рассказываем, как получить скидку от 10 до 20%.

Ее обещают в 22 садиках:

- «Солнечный круг» (Ладо Кецховели, 17А; Сады, 2К);

- «Счастливое детство» (Караульная, 82);

- «Изумрудный город» (Комсомольский, 1Е; Толстого, 21);

- «Бабушкин дом» (Комсомольский, 22/1);

- «ТаняВаня» (Пожарского, 166; Читинская, 6; Юности 24А);

- «Академия детства» (Батурина, 38);

- «Дети будущего» (Авиаторов, 25; Норильская, 8Б);

- «Ладушки» (Горького, 5; Маерчака, 1; Мартынова, 17);

- «Азбука» (Вильского, 14; Годенко, 3; Судостроительная,27Д);

- «Карапузики» (Ястынская; 40 лет Победы, 30Д);

- «Монтессори-центр Плешковой & Шадриной» (Мате Залки, 17);

- «Папа, мама, я!» (Куйбышева, 93).

Чтобы стоимость посещения стала ниже, необходимо оформить ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей, уточнить, есть ли свободное место, и предъявить талон получателя выплаты.

Подробная информация по номерам: 226-13-27, 226-15-06, 226-15-13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От елки до пылесоса. Все имущество совладельца «Крепости» распродают с молотка
Начальник отдела полиции в Красноярском крае найден мертвым
Новым министром спорта Красноярского края станет Павел Ростовцев
Переходившую горную реку вброд туристку унесло мощным течением в Красноярском крае
Эх, прокачаю! Красноярец купил «Стимулятор жизни» и лишился 600 тысяч рублей
Плакали, как дети. В Красноярске из старой шахты спасли двух собак
Напавшего на третьеклассницу в Красноярске насильника-педофила скрутили соседи
И это все мне? Ошарашенный наследством в 15 миллионов долларов мужчина перевел деньги мошенникам
От 150 до 3 000. В Красноярске начали продавать билеты на Чемпионат России по фигурному катанию
Отопительный сезон в Красноярске начнется раньше обычного
СМИ: главного следователя Красноярского края уволили из-за реорганизации