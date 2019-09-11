Детсады Красноярска станут дешевле
Посещение частных детсадов Красноярска может обойтись дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления образования. Рассказываем, как получить скидку от 10 до 20%.
Ее обещают в 22 садиках:
- «Солнечный круг» (Ладо Кецховели, 17А; Сады, 2К);
- «Счастливое детство» (Караульная, 82);
- «Изумрудный город» (Комсомольский, 1Е; Толстого, 21);
- «Бабушкин дом» (Комсомольский, 22/1);
- «ТаняВаня» (Пожарского, 166; Читинская, 6; Юности 24А);
- «Академия детства» (Батурина, 38);
- «Дети будущего» (Авиаторов, 25; Норильская, 8Б);
- «Ладушки» (Горького, 5; Маерчака, 1; Мартынова, 17);
- «Азбука» (Вильского, 14; Годенко, 3; Судостроительная,27Д);
- «Карапузики» (Ястынская; 40 лет Победы, 30Д);
- «Монтессори-центр Плешковой & Шадриной» (Мате Залки, 17);
- «Папа, мама, я!» (Куйбышева, 93).
Чтобы стоимость посещения стала ниже, необходимо оформить ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей, уточнить, есть ли свободное место, и предъявить талон получателя выплаты.
Подробная информация по номерам: 226-13-27, 226-15-06, 226-15-13.
ИСТОЧНИК KP.RU