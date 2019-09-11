Детсады Красноярска станут дешевле

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-11T09:42:05+03:00

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Посещение частных детсадов Красноярска может обойтись дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления образования. Рассказываем, как получить скидку от 10 до 20%.

Ее обещают в 22 садиках:

- «Солнечный круг» (Ладо Кецховели, 17А; Сады, 2К);

- «Счастливое детство» (Караульная, 82);

- «Изумрудный город» (Комсомольский, 1Е; Толстого, 21);

- «Бабушкин дом» (Комсомольский, 22/1);

- «ТаняВаня» (Пожарского, 166; Читинская, 6; Юности 24А);

- «Академия детства» (Батурина, 38);

- «Дети будущего» (Авиаторов, 25; Норильская, 8Б);

- «Ладушки» (Горького, 5; Маерчака, 1; Мартынова, 17);

- «Азбука» (Вильского, 14; Годенко, 3; Судостроительная,27Д);

- «Карапузики» (Ястынская; 40 лет Победы, 30Д);

- «Монтессори-центр Плешковой & Шадриной» (Мате Залки, 17);

- «Папа, мама, я!» (Куйбышева, 93).

Чтобы стоимость посещения стала ниже, необходимо оформить ежемесячную выплату в размере 6 тысяч рублей, уточнить, есть ли свободное место, и предъявить талон получателя выплаты.

Подробная информация по номерам: 226-13-27, 226-15-06, 226-15-13.

ИСТОЧНИК KP.RU