2019-09-11T10:07:48+03:00
Происшествия

Начальник отдела полиции в Красноярском крае найден мертвым

Начата служебная проверка
Ася ЖУКОВА
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Начальник отдела полиции в Красноярском крае найден повешенным.Начальник отдела полиции в Красноярском крае найден повешенным.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Начальник полиции в Курагинском районе Красноярского края обнаружен мертвым. Об этом сообщил Newslab со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

Трагедия произошла в поселке Краснокаменск. По данным сайта краевого главка, отделом полиции № 1 здесь руководит 42-летний майор МВД Александр Куралев.

Тело высокопоставленного полицейского было найдено со следами удушения. Сейчас начата служебная проверка случившегося, на месте работают следователи. Отрабатываются все возможные версии трагедии. Согласно одной из них, не исключен добровольный уход из жизни. По сведениям источника, мужчина страдал тяжелым заболеванием.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации. И выражает свои соболезнования родным и близким ушедшего из жизни полицейского. Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU

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