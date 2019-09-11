Переходившую горную реку вброд туристку унесло мощным течением в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-11T08:47:20+03:00

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Туристку из Омска, переходившую вброд горную реку Сурунуг, сбило с ног и унесло мощным течением. Это случилось 25 августа в Курагинском районе Красноярского края, с тех пор о 58-летней Татьяне Августинович ничего неизвестно, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Абакан».

Татьяна приехала из Омска вместе с мужем. Они собирались посетить водопад на реке Сурунуг. Для этого нужно пройти десятки километров по тайге. Они уже дошли до реки, и тут произошел несчастный случай…

Рассказать о том, что стряслось, муж смог только спустя несколько дней, когда дошел до ближайшего поселка. Искать женщину начали 4 сентября. Спасатели из Минусинска, которых забросили в тайгу вертолетом, обследовали берега рек Сурунуг и Кинзелюк. Но пока результатов нет.

Поисковики просят помощи у местных жителей. Если вам что-нибудь известно о том, где находится женщина, позвоните 02 либо 112, 8 913 546 97 92 (волонтеры).

КОНКРЕТНО

ПРИМЕТЫ: среднего телосложения, рост 160, русые волосы, голубые глаза.

БЫЛА ОДЕТА: зеленая футболка, оранжевая куртка, серые брюки, камуфляжные сапоги.

С СОБОЙ ИМЕЛА: подвеска на шее с зажигалкой, часы фирмы «Ситизен», перстень , сережки-гвоздики с янтарем, рюкзак, палатка, пуховой спальник, мешки для вещей серого и оранжевого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU