2019-09-11T05:57:07+03:00
Происшествия

Плакали, как дети. В Красноярске из старой шахты спасли двух собак

Бедолаги провели под землей больше суток [видео, фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске из старой шахты спасли двух собак. Фото: Добровольная служба спасения животных.В Красноярске из старой шахты спасли двух собак. Фото: Добровольная служба спасения животных.
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В Красноярске из старой шахты элеватора в заброшенном цеху на улице Павлова вызволили двух собак. Как сообщили в паблике «Добровольная служба спасения животных», бедолаги провели под землей больше суток.

Выбраться самим – невозможно, глубина несколько метров. Если бы не волонтеры, их ждала бы мучительная гибель. Чтобы достать собак, использовали специальное снаряжение.

Как спасали собак в Красноярске. Видео: Добровольная служба спасения животных.

Сначала спустили вниз длинную лестницу, потом накинули на шею животным петлю на длинном шесте (чтобы они от испуга не покусали своих спасителей). И только тогда осторожно смогли поднять наверх.

- Одна из собак с рычанием забилась в боковой шлюз шахты, пришлось делать обследование технических отверстий, - делятся волонтеры. - Была обнаружена подземная комната с доступом к шлюзу, через которую получилось собаку выгнать обратно в шахту и достать. Обе собаки оказались здоровы и после извлечения удрали с неимоверной скоростью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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