И это все мне? Ошарашенный наследством в 15 миллионов долларов мужчина перевел деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 04:58 2019-09-11T05:03:18+03:00

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Что тут скрывать, о легких деньгах время от времени мечтают многие. В Лесосибирске Красноярского края молодой человек, получив известие, о том, что ему причитается наследство в 15 миллионов долларов, потерял голову от радости и… попался на уловки мошенников, рассказали в отделе МВД России по городу.

Как все было? В один из дней парень получил письмо от сотрудника одного из иностранных банков. Из него следовало: за рубежом умер дальний родственник и оставил ему целое состояние – 15 миллионов долларов!

Через какое-то время на молодого человека вышел адвокат, подтвердил информацию. И добавил: чтобы вступить в наследство, достаточно перевести около 150 тысяч рублей – как оплату за услугу. Ошарашенный тем, что в одночасье стал долларовым миллионером, парень кинулся платить.

Спустя некоторое время на почту пришел сертификат – разрешение вступить в наследство. На этом все. Никаких миллионов так и не дождался. Более того «наследника» опять стали разводить. Потребовали еще 7 тысяч долларов за услуги. Благо таких денег у парня не было.

Вскоре «счастливчик» понял: его обманули, побежал в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Тех, кто развел доверчивого «наследника», сейчас ищут. Им светит до 5 лет.

- Поймите, аферисты могут представляться, кем угодно, - напоминают полицейские ОМВД России по Лесосибирску. – Работниками банков или соцзащиты, экстрасенсами или целителями. Если речь идет о передаче денежных средств, не доверяйте незнакомцам!

ИСТОЧНИК KP.RU