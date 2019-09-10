От 150 до 3 000. В Красноярске начали продавать билеты на Чемпионат России по фигурному катанию
Побывать на Чемпионате России по фигурному катанию сможет каждый, купивший билет на соревнования. Продажа уже началась. Как сообщил Роман Сотников, директор «Платинум Арены» (здесь пройдут соревнования) цены вполне доступные: самые дешевые билеты обойдутся в 150 рублей, самые дорогие - в 3 000 рублей. Состязания, напомним, пройдут с 24 по 29 декабря.
Средняя стоимость билета - 1 200 рублей. Одни из самых ходовых - билеты в 10-й сектор, они стоят 500 рублей. Стоимость остальных, от 150 до 2000 рублей. При этом важно понимать, что билеты продаются не только на сами соревнования, но и на показательные выступления. Посмотреть, к слову, будет на что. В программе спортивного праздника и одиночные мужские и женски выступления, и парное натание - в общем, фанаты фмгурного катания обязательно останутся довольными.
ИСТОЧНИК KP.RU