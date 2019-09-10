От 150 до 3 000. В Красноярске начали продавать билеты на Чемпионат России по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-10T15:26:16+03:00

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Побывать на Чемпионате России по фигурному катанию сможет каждый, купивший билет на соревнования. Продажа уже началась. Как сообщил Роман Сотников, директор «Платинум Арены» (здесь пройдут соревнования) цены вполне доступные: самые дешевые билеты обойдутся в 150 рублей, самые дорогие - в 3 000 рублей. Состязания, напомним, пройдут с 24 по 29 декабря.

Средняя стоимость билета - 1 200 рублей. Одни из самых ходовых - билеты в 10-й сектор, они стоят 500 рублей. Стоимость остальных, от 150 до 2000 рублей. При этом важно понимать, что билеты продаются не только на сами соревнования, но и на показательные выступления. Посмотреть, к слову, будет на что. В программе спортивного праздника и одиночные мужские и женски выступления, и парное натание - в общем, фанаты фмгурного катания обязательно останутся довольными.

ИСТОЧНИК KP.RU