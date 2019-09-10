2019-09-10T13:51:18+03:00
Общество

СМИ: главного следователя Красноярского края уволили из-за реорганизации

Региональный Следком объединяют с хакасским
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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СМИ: главного следователя Красноярского края уволили из-за реорганизацииСМИ: главного следователя Красноярского края уволили из-за реорганизации
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Ряд СМИ сообщает об увольнении Андрея Потапова с поста главного следователя Красноярского края. Пока информацию официально не подтвердили, однако отставку связывают с реорганизацией в структуре СК. Следком Красноярского края объединяют с Хакасией.

- Следующим приказом генерал-майор будет назначен руководителем СК Красноярского края и Хакасии, - пояснили врегиональном Следкоме.

Напомним, что свой пост Андрей Потапов занял летом 2018 года. Он сменил руководившего структурой 8 лет Игоря Напалкова, которого отстранил и от должности после череды скандалов и проверок в ведомстве. Андрей Потапов окончил Украинскую государственную юридическую академию права, имеет опыт работы в прокуратуре. В 2007 году возглавил Следственный комитет при прокуратуре России по Чеченской Республике. До назначения в Красноярск управлял Следкомом Тувы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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