2019-09-10T12:30:08+03:00
Политика

Счетная палата отменила предписание минлесхозу, выданное уволенной Давыденко

Речь в документе шла о базировании самолетов, занимающихся тушением лесных пожаров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Счетная палата отменила предписание минлесхозу, выданное уволенной ДавыденкоСчетная палата отменила предписание минлесхозу, выданное уволенной Давыденко
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Счетная палата Красноярского края отменила предписание, ранее выданное региональному минлесхозу экс-главой ведомства Татьяной Давыденко. Документ касался отмены решеиий министерства по внедрению новой схемы базирования самолетов, которые применяются для тушения лесных пожаров. Правда, отменять действие предписания пришлось через суд. И Арбитражный суд оказался на стороне министерства. К слову, антимонопольщики также не нашли нарушений в действиях министерских чиновников.

- Антимонопольное ведомство рассматривало жалобу Аэропрома, одним из учредителей и директором которого является Мария Давыденко, и признало ее необоснованной, - сообщили в правительстве.

Депутаты Заксобрания края отправили в отставку Татьяну Давыденко 11 июля после громкого скандала, касающегося лесной отрасли края. Причиной отстранения стала прокурорская проверка, которая выявила признаки коррупции в работе главы Счетной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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