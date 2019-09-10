Банк УРАЛСИБ продлил акцию «Круглый ноль, целый год»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-10T12:28:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Банк УРАЛСИБ продлил акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Круглый ноль, целый год» до 30 сентября 2019 года включительно. В акции могут принять участие клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагаются специальные тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.

Клиенты открывшие расчетный счет в Банке УРАЛСИБ в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:

- 12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»

или

- 6 месяцев обслуживания в рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»

Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт, интернет- и мобильный банк.

Подробная информация - на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в отделениях Банка и по телефону 8 800-700-77-16.

Реклама