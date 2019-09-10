СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-10T11:53:09+03:00

Не хотел выпивать! В Канске пьяный мужчина пришел к приятелю, а тот зарезал его Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель Канска умер от ножевого ранения, которое ему нанес друг, сообщает прес-служба СУ СКР по Красноярскому краю. Произошло все еще 7 сентября. 43-летний мужчина крепко выпил и направился к другу, чтобы пообщаться или продолжить совместный отдыз. Но 46-летний хозяин квартиры не захотел его видеть. Прогонял, прогонял, да и взялся за нож. Естественно, при этом мужчины ссорились.

- Находясь в подъезде дома, расположенного в микрорайоне Солнечный города Канска, хозяин квартиры нанес своему знакомому ножевое ранение, от которого он скончался в больнице. В настоящее время подозреваемый задержан, назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

На подозреваемого вубийстве завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Мужчине может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU