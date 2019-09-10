2019-09-10T10:47:11+03:00
Происшествия

Только и успел крикнуть: «Мама»! В Красноярске годовалый малыш попал в реанимацию после «манту» и порции детского пюре

Мальчик живет с опекунами [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Только и успел крикнуть: «Мама»! В Красноярске годовалый малыш попал в реанимацию после «манту» и порции детского пюреТолько и успел крикнуть: «Мама»! В Красноярске годовалый малыш попал в реанимацию после «манту» и порции детского пюреФото: Мария ЛЕНЦ
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О том, что годовалый Максим Б.* попал в 20-ю больницу Красноярска с острым пероральным отравлением, в полицию сообщили медики - по закону они обязаны это делать. Произошло все 30 августа.

Утром опекун малыша, 27-летняя Надежда А., сводила его в поликлинику - на «манту». После прививки погуляла с мальчиком, а дома накормила макаронами и уложила спать. Когда Максимка проснулся, женщина дала ему детское пюре «Фруто-Няня». А сама принялась, как уверяет, мыть пол. Неожиданно женщина услышала испуганный крик мальчика: «Мама!». Бросилась к нему и увидела, что у малыша начались судороги ног. Женщина вызвала скорую помощь. Но медики, как она рассказала, ехали долго. Поэтому она собрала малыша и отправилась в больницу № 8. Там врачи оказали ребенку первую помощь, однако малышу становилось все хуже. Он потерял сознание. В итоге, мальчика забрали в реанимацию 20-й больницы. Сам малыш дышать сейчас не может, находится на искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.

Максим, как стало известно «Комсомольской правде» -Красноярск из собственных источников, попал в семью опекуна почти сразу после рождения. Женщина замужем, живут в съемной квартире. Муж работает электромонтером. Сама опекун дважды привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и кражу. Оба раза дела были закрыты после примирения сторон. Ее муж отбывал условный срок за хулиганство. Сейчас семья на учете не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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