В экопарке «Гремячая грива» установили 3D-макет всех маршрутов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-10T09:46:42+03:00

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Ориентироваться в экопарке «Гремячая грива» красноярцам и гостям города теперь будет проще. Здесь установили большую объемную карту со всеми маршрутами. 3D-карта появилась прямо на остановке «Академия биатлона». Ее размер - 600х900 милиметров. Идея пришла в голову участникам проекта «Красноярский хайкинг». Карта очень подробная и охватывает всю территорию от СФУ до Собакиной речки. Прежде, чем пускаться в маршрут, туристы могут оценить перепады высоты, рельеф, сложность троп.

- Уже в эту среду, 11 сентября, в 19.00 приглашаем всех на презентацию карты и в небольшой поход с подъемом на Вторую сопку. Запись не требуется, ждем всех желающих, - предлагают подробнее рассказать о карте участники «Красноярский хайкинга».

Напомним, что сейчас в парке планируется второй этап благоустройства. Гостей парк принимает с осени прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU