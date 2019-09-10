2019-09-10T09:21:55+03:00
Общество

В Красноярске из-за ремонта на сутки отключат холодную воду

Жителям Советского района рекомендуют запастись питьевой водой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске из-за ремонта на сутке отключат холодную водуВ Красноярске из-за ремонта на сутке отключат холодную водуФото: Мария ЛЕНЦ
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На сутки отключат холодную воду в домах жителей Советского района, сообщает компания «КрасКом». По словам специалистов, отключение произведут в ночь на 1й сентября. Мера необходимая - на магистральном водопроводе по Комсомольскому проспекту будут менять задвижку, которая находится в аварийном состоянии. Жителям рекомендуют запастись питьевой водой впрок. Кроме того, ремонтные работы в дальнейшем позволят сократить сроки плановых отключений при плановых работах на водопроводе.

Где именно не будет холодной воды?

Без водоснабжения останутся: Мате Залки - до дома 41,, Воронова, 12 (все литеры), 14, 16, 18, 20, 24 и 26, Светлогорская, 2и, 2л и по нечетной стороне с 3 по 11а, Ястынская - до дома 47/21, Шумяцкого - до дома 11, 9 Мая - до дома 37, Рокоссовского, 18, 20 и 24, 22, 26, Комсомольский, 2, 4, 6, 8, 10, 18, и все 22, Северное шоссе, 17, 19, 21, 23, 24, Гайдашовка, Космонавтов, Полигонная, Связистов и Кардачинская, Башиловская, Технологическая, Кразовская, Пограничников.

Обязательно пополните запасы питьевой воды! Подвоз воды будет организован только в социально значимые учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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