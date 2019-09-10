2019-09-10T08:27:47+03:00
Общество

В Красноярске скверу на Копылова дали имя первого губернатора

Новое название получил и сквер на Свободном, а также одна остановка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
В Красноярске скверу на Копылова дали имя первого губернатора Фото: Анрей БУРМИСТРОВВ Красноярске скверу на Копылова дали имя первого губернатора Фото: Анрей БУРМИСТРОВ
Изменить размер текста:

Скверам на Копылова и Свободном официально присвоены новые имена, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. Постановление подписал глава города Сергей Еремин.

Напомним, сквер на Копылова появился после сноса бараков. Теперь официальное название - «Сквер имени Степанова». Назван сквер так в честь первого губернатора Енисейской губернии Александра Петровича Степанова. Здесь также установлен памятник государственному деятелю. Что касается сквера на Свободном, то ему теперь официально присвоено имя Михаила Семеновича Годенко. Он находится на пересечении Свободного и Годенко. В сквере также установлен памятник народному артисту и руководителю ансамбля танца Сибири.

Кроме этого, одна из остановок в Красноярске также получила новое название. Бывшая остановка Фудсити теперь именуется Агротерминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД предупредила красноярцев о плохой видимости и затяжном дожде
Только и успел крикнуть: «Мама»! В Красноярске годовалый малыш попал в реанимацию после «манту» и порции детского пюре
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
В экопарке «Гремячая грива» установили 3D-макет всех маршрутов
В Красноярске из-за ремонта на сутки отключат холодную воду
Жители в шоке! Хостел для бывших зеков открыли в одной из многоэтажек Красноярска
Сломался перед полетом. Пассажиры «Победы» несколько часов просидели в неисправном самолете
Коляску с брошенным грудничком нашли на автостоянке у спорт-отеля под Красноярском
В Красноярске назвали даты проведения КЭФ-2020
Aнтимонопольщики заподозрили мэрию в сговоре с владельцами павильонов
В Красноярске умер мужчина, которого доставили в БСМП с тяжелыми травмами из отдела полиции
Красноярск вошел в десятку городов, где живут самые красивые девушки
В Красноярске пройдет общегородской субботник
Жителя Красноярского края подвело влечение к несовершеннолетней
Браконьерам в Красноярском крае не оставляют шансов безобразничать
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»