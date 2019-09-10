В Красноярске скверу на Копылова дали имя первого губернатора

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-10T08:27:47+03:00

Новое название получил и сквер на Свободном, а также одна остановка

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Скверам на Копылова и Свободном официально присвоены новые имена, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. Постановление подписал глава города Сергей Еремин.

Напомним, сквер на Копылова появился после сноса бараков. Теперь официальное название - «Сквер имени Степанова». Назван сквер так в честь первого губернатора Енисейской губернии Александра Петровича Степанова. Здесь также установлен памятник государственному деятелю. Что касается сквера на Свободном, то ему теперь официально присвоено имя Михаила Семеновича Годенко. Он находится на пересечении Свободного и Годенко. В сквере также установлен памятник народному артисту и руководителю ансамбля танца Сибири.

Кроме этого, одна из остановок в Красноярске также получила новое название. Бывшая остановка Фудсити теперь именуется Агротерминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU