Жители в шоке! Хостел для бывших зеков открыли в одной из многоэтажек Красноярска

СЕГОДНЯ 07:37 2019-09-10T07:37:30+03:00

Людям не нравится соседство, их не предупреждали о том, как будет использоваться помещение бывшего книжного магазина

Изменить размер текста: A A

Жители многоэтажки по Весны,10 возмущены соседями. На первом этаже их дома, в помещении бывшего книжного магазина, неизвестные открыли хостел для освободившихся из мест лишения свободы, сообщает ТВК. При этом жильцов дома не предупредили и не спросили. Люди сомневаются в законности «перевалочной базы» и даже обращались к депутатам, но ответов так и нет.

В самом хостеле 4 комнаты, 20 кроватей. Довольно чистно, нет алкоголя. Журналистам удалось поговорить с постояльцем, который заявил, что жить в хостеле ему разрешил «старший». Выяснилось, что он действительно помогает бывшим зекам вернуться к нормальной жизни, правда, журналистам был настолько не рад, что начал угрожать.

- Вы думаете, что я здесь просто так что ли? Я сейчас это все знаете, как раздую. Не дай бог материал выйдет в эфир, будем разговаривать на другом уровне, - пригрозил «старший».

Документов, впрочем, так и не показал. Закон, между тем, не запрещает организовывать гостиницы на первом этаже многоквартирников.

ИСТОЧНИК KP.RU