Сломался перед полетом. Пассажиры «Побед» несколько часов просидели в неисправном самолете

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-10T07:04:40+03:00

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Рейс авиакомпании «Победа» Красноярск- Москвы задержан на три часа из-за неисправности самолета. Как рассказали в аэропорту Красноярска, вылет был намечен на 7.15 утра. После завершения регистрации на рейс людей доставили к самолету. Однако во Внуково борт так и не отправился.

Несколько часов пассажиры провели в салоне «Боинг-737–800» в ожидании. Выяснилось, что авиалайнер неисправен, и полета не будет. В авиакомпании пока никак не прокомментировали инцидент. Пассажиров уже вывезли в стерильную зону, сейчас они находятся в здании терминала. Не исключено, что авиакомпания предоставит резервный борт для отправки.

Напомним, что авиакомпания «Победа» - бюджетный перевозчик, принадлежащий «Аэрофлоту». Стоимость перелета на рейсах «Победы», как правило, ниже, чем у других перевозчиков, однако при этом введены ограничения по перевозке багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU