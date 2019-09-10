Коляску с брошенным грудничком нашли на автостоянке у спорт-отеля под Красноярском

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-10T06:35:35+03:00

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Полиция выясняет, как на автостоянке у спорт-отеля «Дивный» (Чкалова, 59) могла оказаться коляска с брошенным малышом. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, произошло все еще 30 августа. Одна из отдыхающих в спорт-отеле около 18.30 вызвала полицию, поскольку заметила на стоянке коляску с ребенком, к которому долгое время никто не подходил. Родителей вообще не было рядом.

На месте полицейские выяснили, что, действительно, ребенок совсем один. На вид малышу около 3-4 месяцев. Выглядел ребенок опрятно: на нем был черно-белый комбинезон в виде панды и бело-желтая шапочка с ушками. Полиция передала малыша в Дивногорскую больницу. Чуть позже нашли и мать грудничка. В данный момент выясняют, по каким причинам мать бросила люльку с ребенком на стоянке и чем была занята все это время. Известно, что ранее женщина не была судима. Добавим, что в Красноярске нередки случаи, когда женщины оставляют малышей в запертых машинах, а сами уходят по делам.

ИСТОЧНИК KP.RU