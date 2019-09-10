Aнтимонопольщики заподозрили мэрию в сговоре с владельцами павильонов

СЕГОДНЯ 05:11 2019-09-10T05:11:17+03:00

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УФАС заподозрило чиновников мэрии Красноярска в нарушении закона «О защите конкуренции». Дело касается массового сноса павильонов в преддверии Универсиады (в течение короткого времени власти города снесли порядка 3 тысяч павильонов). Антимонопольщики считают, что сносили павильоны не на равных условиях. К примеру, массовый снос почти не затронул торговые точки ООО «Нарцисс», ОАО «Роспечать» и ООО «Фабрика мороженого Славица». В этом факте специалисты ведомства усмотрели нарушение закона «О защите конкуренции».

Добавим, что ранее мэрия поясняла, почему эти торговые точки не сносят вместе с остальными. Год назад власти заявляли, что не будут убирать ларьки с мороженым, потому что они «несут не коммерческую, а социальную функцию», сообщает 7 канал - Красноярск.

Снос контролировала Служба городовых. Сейчас чиновников обязали предоставить предпринимателям компенсационные места.

ИСТОЧНИК KP.RU