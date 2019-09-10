Красноярск вошел в десятку городов, где живут самые красивые девушки

СЕГОДНЯ 04:18 2019-09-10T04:26:59+03:00

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Аналитики компании «Турстат» провели опрос среди россиян к международному дню красоты 9 сентября и выяснили, где в России живут самые красивые женщины. В числе десяти городов, где живут самые красивые женщины оказался и Красноярск. В опроси, по информации аналитиков, участвовали 200 респондентов со всей страны. Интернет-пользователи голосовали за город, жительниц которого считают самыми привлекательными.

В итоге, в список городов, где живут самые красивые россиянки, вошли: Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа. Первое место у москвичек: за них отдали голоса 23 процента пользователей. Жительниц Санкт-Петербурга самыми красивыми считают 10 процентов респондентов. За Новосибирск и Ростов-на-Дону проголосовали 6 процентовучастников опроса. Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара набрали по 5 процентов голосов. У Краснодара, Сочи, Омска и Уфы меньше - 4 процента голосов. Жительниц Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Иркутска и Перми выбрали 3 процента участников опроса. Меньше всего голосов отдано за Севастополь и Ялту - за них проголосовали 2 процента пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU