В Красноярске пройдет общегородской субботник

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-09T15:53:47+03:00

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В Красноярске 14 сентября устраивают общегородской субботник. Общественно-полезное событие начнется в девять часов утра. Поучаствовать в нем приглашают всех, кто любит, а главное хочет жить в чистом городе. Жильцы многоквартирных домов могут обращаться в свои ТСЖ и управляющие организации по вопросам организации уборки дворовых территорий.

- Отметим, что особое внимание во время субботника уделяют очистке берегов от мусора. Кроме того, субботник – это не просто уборка территории, но еще и развлекательная программа. Для участников устраивают конкурсы и квесты по наведению чистоты, в которых участвовать может каждый, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, общегородской осенний субботник – это только часть большой уборки города. Так, с августа в краевой столице наводят порядок в рамках традиционного осеннего двухмесячного события, посвященного благоустройству и озеленению. К слову, такие мероприятия устраивают два раза в год – весной и осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU