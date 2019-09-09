Браконьерам в Красноярском крае не оставляют шансов безобразничать

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-09T15:04:49+03:00

За время операции «Браконьер-2019» полицейские из незаконного оборота изъяли 58 единиц орудий и оружия

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В Красноярском крае проходит операция «Браконьер-2019». Суть ее заключается в обезоруживании тех, кто любит промышлять незаконной охотой. Ежедневно правоохранители и сотрудники министерства экологии и рационального природопользования края выходят на «тропу войны» и иногда возвращаются с нее с неплохой добычей.

- Так, за время операции провели более одной тысячи рейдовых мероприятия. В результате досмотрели свыше семи с половиной тысяч различных транспортных средств, пресекли семь административных правонарушений, связанных с охотой, и 99 нарушений в области оборота оружия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Также удалось изъято 18 единиц незаконно хранящегося оружия и 40 единиц иных орудий незаконной охоты. В полиции завели четыре уголовных дела из-за незаконной охоты, в целом с начала 2019 года уголовных дел возбудили 21.

Второй этап операции «Браконьер-2019» пройдет с 1 по 15 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU