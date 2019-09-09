В Красноярском крае творог не прошел тест на безопасность

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-09T14:22:03+03:00

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В Красноярском крае решили проверить на соответствие нормам творожные продукты. Выяснилось, что не все товары, которые решили исследовать, можно назвать безопасными. Так, для изучения взяли девять образцов, и только два из них можно было назвать качественной продукцией.

- Для исследований брали продукцию, произведенную в Красноярском и Алтайском краях, Калининградской, Тульской, Новосибирской областях, Чувашской республике. Большая часть этих товаров не соответствовала как по микробиологическим, так и по физико-химическим показателям. Лишь два образца творожных изделий достойно выдержали все исследования и подтвердили заявленное качество. Так, качественным можно назвать творог «Алтайская буренка» из Алтайского края и сырки со вкусом ванили «Чудо» из Новосибирска, - прокомментировали в Красноярском ЦСМ.

Как отмечают эксперты, молочная продукция – самая потенциально опасная. Некачественный продукт может привести, в том числе, и к пищевым отравлениям. К слову, в одном из тестируемых образцов не так давно обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Также в пяти исследованных образцах обнаружили повышенное содержание дрожжей, что свидетельствует о несоответствии продукции требованиям документации по показателям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU