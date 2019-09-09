Красноярцы начинают жаловаться на холод в квартирах

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-09T13:54:41+03:00

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В Красноярске заканчивается подготовка к отопительному сезону. Тепло в квартиры поступит, как только суточная температура воздуха на улице в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, от горожан уже стали поступать звонки на номер 005 с жалобами на холод в квартире. Пока это единичные обращения. По прогнозу пока требуемых температур не ожидается, но в случае необходимости коммунальщики готовы выполнить свои обязательства раньше срока.

Отметим, что теплоснабжающие компании пока готовы досрочно запустить отопление в детские сады, больницы, школы и другие социальные учреждения. К слову, к отоплению уже подключен Красноярский перинатальный центр.

Напомним, отопительный сезон начинается с подачи тепла в учреждения здравоохранения, образовательные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные училища, и другие социальные учреждения, Потом по графику идут жилые здания и высшие учебные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU