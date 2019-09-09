Красноярцы начинают жаловаться на холод в квартирах
В Красноярске заканчивается подготовка к отопительному сезону. Тепло в квартиры поступит, как только суточная температура воздуха на улице в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, от горожан уже стали поступать звонки на номер 005 с жалобами на холод в квартире. Пока это единичные обращения. По прогнозу пока требуемых температур не ожидается, но в случае необходимости коммунальщики готовы выполнить свои обязательства раньше срока.
Отметим, что теплоснабжающие компании пока готовы досрочно запустить отопление в детские сады, больницы, школы и другие социальные учреждения. К слову, к отоплению уже подключен Красноярский перинатальный центр.
Напомним, отопительный сезон начинается с подачи тепла в учреждения здравоохранения, образовательные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные училища, и другие социальные учреждения, Потом по графику идут жилые здания и высшие учебные заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU