2019-09-09T13:54:41+03:00
Недвижимость

Красноярцы начинают жаловаться на холод в квартирах

Пока поступают единичные звонки
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Красноярцы начинают жаловаться на холод в квартирахКрасноярцы начинают жаловаться на холод в квартирахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Красноярске заканчивается подготовка к отопительному сезону. Тепло в квартиры поступит, как только суточная температура воздуха на улице в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, от горожан уже стали поступать звонки на номер 005 с жалобами на холод в квартире. Пока это единичные обращения. По прогнозу пока требуемых температур не ожидается, но в случае необходимости коммунальщики готовы выполнить свои обязательства раньше срока.

Отметим, что теплоснабжающие компании пока готовы досрочно запустить отопление в детские сады, больницы, школы и другие социальные учреждения. К слову, к отоплению уже подключен Красноярский перинатальный центр.

Напомним, отопительный сезон начинается с подачи тепла в учреждения здравоохранения, образовательные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные училища, и другие социальные учреждения, Потом по графику идут жилые здания и высшие учебные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
Красноярский музыкальный театр откроет сезон комедией-водевилем «Ханума»
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
В Красноярском крае творог не прошел тест на безопасность
В школах искусств Красноярского края появятся новые пианино
Первый комплекс «Автозебра» заработал в Красноярске
Грабителю в Красноярске дали шесть лет за визиты в офисы микрозаймов
В Красноярске разыскивают мальчика Рамира
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
Оригинальную «Большую перемену» устроили подросткам в Красноярском крае
Белые медведи из «Роева ручья» в Красноярске получили крутой подарок
Желание жителя Красноярского края «подкачаться» оказалось незаконным
Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из-за воды с бактериями
Столовая «Милосердие» примет в дар овощи и фрукты
Клещи в Красноярском крае по-прежнему активны
Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьером
Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй раз
Водителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии
На выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров
Житель Красноярска похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний двор