2019-09-09T13:19:06+03:00
Общество

В школах искусств Красноярского края появятся новые пианино

Первые семь инструментов уже отправили в учебные заведения, расположенные на труднодоступных территориях региона
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В школах искусств Красноярского края появятся новые пианиноВ школах искусств Красноярского края появятся новые пианиноФото: Александр ГЛУЗ
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В Красноярском крае 60 школ искусств получат новые пианино. Инструменты уже начала потихоньку доставлять в учебные заведения. Так, в труднодоступные района отправили семь инструментов. До конца октября пианино получат остальные 53 школы.

Как сообщили в краевом министерстве культуры, инструменты доставляют в школы в рамках национального проекта «Культура». Это один из шагов, которые в руководство региона делает, чтобы привить детям любовь к музыке и распространить музыкальную культуру.

Отметим, что благодаря нацпроекту в регионе также надеются сделать музыку достоянием не только одаренных детей, но и для всех учеников школ. К слову, в региональном проекте также есть пункт, посвященный мероприятиям по оснащению детских школ искусств и училищ инструментами, оборудованием и материалами в 2020, 2022 и 2024 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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