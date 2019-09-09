Первый комплекс «Автозебра» заработал в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-09T12:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске установили первый фотовидеокомплекс «Автозебра». Устройство работает на улице Щорса, 55. Оно помогает фиксировать нарушения правил дорожного движения по статье 12.18 «Не предоставление преимущества пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе».

- Пешеходный переход в этом районе выбрали не случайно. Именно здесь отмечают высокую аварийность с участием пешеходов. Пока новый комплекс работает в тестовом режиме. Сотрудники Центра автоматической фиксации изучают полученные с камеры материалы и, при наличии административного правонарушения, отправляют постановление о штрафе владельцам машин, - прокомментировали в КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Отметим, что до конца сентября в краевой столице собираются установить еще два аналогичных комплекса. Один будет находиться на проспекте имени газеты Красноярский Рабочий, 157, а второй - на улице Чернышевского, 77. Комплексы «Автозебра» будут тестировать до конца года, после этого технику демонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU