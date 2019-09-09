2019-09-09T11:31:29+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»

Поделиться:
Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика».

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Классика» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от суммы и срока вклада. Максимальная ставка до 7,2% годовых по вкладу в рублях и до 1,8% годовых по вкладу в долларах США доступна при открытии вклада на срок 732 дня при сумме от 1 млн рублей или 15 тысяч долларов США включительно.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Классика» можно получить в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабителю в Красноярске дали шесть лет за визиты в офисы микрозаймов
В Красноярске разыскивают мальчика Рамира
Оригинальную «Большую перемену» устроили подросткам в Красноярском крае
Белые медведи из «Роева ручья» в Красноярске получили крутой подарок
Желание жителя Красноярского края «подкачаться» оказалось незаконным
Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из-за воды с бактериями
Столовая «Милосердие» примет в дар овощи и фрукты
Клещи в Красноярском крае по-прежнему активны
Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьером
Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй раз
Водителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии
На выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров
Житель Красноярска похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний двор