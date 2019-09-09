Грабителю в Красноярске дали шесть лет за визиты в офисы микрозаймов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-09T12:05:18+03:00

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В Красноярске прошел суд над мужчиной, который повадился ходить в офисы микрозаймов с ножом. Мало того, что фигурант до смерти перепугал работников организаций, так еще и ущерба причинил на 40 тысяч рублей. В итоге 26-летний житель Красноярска оказался на скамье подсудимых.

- Из материалов дела следует, что нападения были на три кредитные компании в микрорайонах «Северный» и «Зеленая роща». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в организации заходил один и тот же мужчина и под угрозой ножа требовал у сотрудников деньги, а получив их, скрывался, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Во время расследования выяснилось, что парень также причастен к разбойным нападениям на торговый павильон и кредитную организацию. На момент задержания фигурант успел потратить часть денег. Оставшуюся сумму у него изъяли и вернули законным владельцам. Сам же 26-летний парень отправится в колонию общего режима, где проведет шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU