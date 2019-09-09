В Красноярске разыскивают мальчика Рамира

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-09T11:51:42+03:00

По предварительной информации, ребенок может находиться у отца, который отказался отдавать сына матери

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В Красноярске объявили розыск ребенка по имени Рамир Савельев. Предварительно известно, что мальчик может находиться у отца. К слову, папа чуть ранее должен был отдать сына матери. Однако родитель не выполнил законного требования, поэтому мальчика объявили в исполнительный розыск.

Как сообщили в УФССП по Красноярскому краю, сейчас на исполнении находится производство, согласно которому должника Савельева Павла Анатольевича обязали передать несовершеннолетнего Савельева Рамира его матери. Сейчас нет данных, где бы могли находиться родитель и несовершеннолетний. Всех, кто может обладать информацией о местонахождении мальчика и его отца убедительно просят обратиться в управление.

Данные о мужчине и ребенке готовы принять по любому из номеров:

- (391) 222-00-34, 222-00-37, 211-05-77- «Дежурная часть» Управления;

- (391) 222-00-87, 8-960-755-28-73 - Отдел розыска Управления;

- 8-923-283-00-83 - Отдел по взысканию алиментных платежей.

Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU