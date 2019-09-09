Оригинальную «Большую перемену» устроили подросткам в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-09T11:23:22+03:00

Во время акции несовершеннолетним рассказали, каким профессиям лучше всего учиться

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В Норильске прошла акция с говорящим названием «Большая перемена». Среди ее участников были подростки, которым максимально доступно попытались рассказать, какие профессии сейчас востребованы. Мероприятие объединило почти 900 ребят.

Как отметили в агентстве труда и занятости населения Красноярского края, в «Большую перемену» активно включились ребята, занятые в трудовых отрядах, отдыхающие в оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках, посетители молодежных центров и библиотек. Организаторы максимум внимания уделили подросткам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В рамках акции провели тренинг-семинар «Предприятия и профессии нашего города», 117 профориентационных занятий, интерактивные игры, конкурсы и экскурсии. К слову, акцию проводят в рамках реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU