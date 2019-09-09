Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из-за воды с бактериями

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-09T09:56:40+03:00

Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из воды с бактериями Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Хакасии приостановили работу мясоперерабатывающего цеха. Предприятие находится на территории поселка Усть-Абакан. Причиной столь кардинального решения стражей порядка стали результаты исследования воды, которую использовали в цехе. Выяснилось, что к ней обитают бактерии, относящиеся к группе кишечных палочек.

- Воду использовали для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. То есть ее применяли как для производства пищевой продукции, так и для проведения уборки и мытья оборудования, личной гигиены персонала. Данную ситуацию расценили как нарушение гигиенических нормативов, которые могут создавать риск жизни и здоровью граждан,- прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике Хакасия.

Цех будет закрыт 10 дней. За это время нарушители должны исправить недочеты. Дальше дело будут разбирать в суде, материалы уже передали на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU