2019-09-09T09:56:40+03:00
Общество

Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из-за воды с бактериями

Исследования показали, что найденные микроорганизмы относятся к группе кишечных палочек
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Мясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из воды с бактериямиМясной цех в Хакасии поставили на «стоп» из воды с бактериямиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хакасии приостановили работу мясоперерабатывающего цеха. Предприятие находится на территории поселка Усть-Абакан. Причиной столь кардинального решения стражей порядка стали результаты исследования воды, которую использовали в цехе. Выяснилось, что к ней обитают бактерии, относящиеся к группе кишечных палочек.

- Воду использовали для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. То есть ее применяли как для производства пищевой продукции, так и для проведения уборки и мытья оборудования, личной гигиены персонала. Данную ситуацию расценили как нарушение гигиенических нормативов, которые могут создавать риск жизни и здоровью граждан,- прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике Хакасия.

Цех будет закрыт 10 дней. За это время нарушители должны исправить недочеты. Дальше дело будут разбирать в суде, материалы уже передали на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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