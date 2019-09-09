2019-09-09T09:52:56+03:00
Общество

Клещи в Красноярском крае по-прежнему активны

За период с 30 августа по 5 сентября жертвами кровососущих стали 67 человек
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Клещи в Красноярском крае по-прежнему жаждут кровиКлещи в Красноярском крае по-прежнему жаждут кровиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае активность клещей постепенно сокращается, однако паукообразные не собираются сдаваться без боя. Видимо, они стараются перед приходом холодов еще немного «подкрепиться». Так, за период с 30 августа по 5 сентября, кровососущие атаковали 67 человек, из которых 11 это дети.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, такой показатель в 1,3 раза ниже того, что был неделей раньше. В целом с начала сезона в регионе зафиксировали 18 тысяч 666 случаев присасывания клещей. Из них три тысячи 428 – это несовершеннолетние.

По оценке специалистов, в целом ситуация находится на уровне среднемноголетних значений. Больше всего в этом году от клещей пострадали жители Енисейска, Ачинска, Идринского, Большеулуйского и Каратузского районов. К слову, на стационарных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска - ст. Снежница, заповедник «Столбы», клещей не обнаружили.

Жителей края убедительно просят быть внимательными во время прогулок и при нахождении на даче или в лесу. Пожалуйста, используйте защитную одежду, обработанную репеллентами, проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо удалить его и доставить в вирусологическую лабораторию. Это необходимо для принятия адекватных мер экстренной профилактики клещевых инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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